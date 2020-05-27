Çanakkale’de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, Ramazan Bayramı’nda getirilen 4 günlük kısıtlama nedeniyle feribot seferlerini azaltmıştı. Gece yarısı itibariyle kalkan kısıtlamanın ardından feribot seferleri bir önceki tarife saatlerine geri çekildi.

Gestaş tarafından bildirilen sefer saatleri şöyle:

Çanakkale Eceabat arası: 01.00, 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00

Eceabat Çanakkale arası: 06.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.00, 00.00

Çanakkale Kilitbahir arası: 08.00, 10.00, 12.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00

Kilitbahir Çanakkale arası: 07.30, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 21.00

Gökçeada Kabatepe arası: 07.00, 17.00

Kabatepe Gökçeada arası: 10.00, 20.00

Bozcaada Geyikli arası (Sadece Cuma günleri sefer): 07.15, 17.00

Geyikli Bozcaada arası (Sadece Cuma günleri sefer): 08.00, 18.00

Lapseki Gelibolu hattında ise her yarım saatte bir karşılıklı seferler devam ediyor.

Bozcaada Geyikli seferleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği yalnızca Cuma günleri gerçekleştirilirken, Gökçeada Kabatepe ile diğer boğaz hatları günlük olarak belirtilen saatlerde devam ediyor.

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