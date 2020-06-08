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Bu kemeri gören hayran kalıyor Antik kente su taşıyan tarihî kemer doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor

İHA

Çanakkale'de bulunan binlerce yıllık tarihi su kemeri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu kemeri gören hayran kalıyor Antik kente su taşıyan tarihî kemer doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor

Çanakkale’de bulunan binlerce yıllık tarihi su kemeri görenleri kendine hayran bırakıyor.
Merkez Kemerdere köyünde bulunan tarihî kemer, Troya antik kentine su taşımak için binlerce yıl önce yapılmış. İlk günkü ihtişamıyla hâlâ ayakta olan tarihî kemer yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kemerdere köyünde ormanların içinde bulunan tarihî kemer, ormanları ve akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle kamp kurmak isteyenler buraya büyük ilgi gösteriyor. Binlerce yıllık kemeri görenler ihtişamından etkilenip, burasının köprü olduğunu zannediyor. Kemerin altından akan derenin oluşturduğu küçük gölet ise kemere ayrı bir güzellik katıyor.
Kemerdere köyü sâkinleri, “Bu tarihî kemer asırlar evvel Troya antik kentine su taşımak için yapılmış ve günümüze kadar gelmeyi başarmış, köyümüze kemeri görmek için çok sayıda ziyaretçi geliyor. Özellikle yazın ve havanın güzel olduğu zamanlarda köyümüz dolup taşıyor. Kampçılar gruplar halinde gelip, tarihî kemerin yanında ormanların içinde çadırda konaklıyor. Burası mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biri” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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