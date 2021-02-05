Çanakkale’de, Gelibolu- Lapseki feribot seferleri yeniden başladı

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Çanakkale’de, yoğun sis nedeniyle geçici olarak askıya alınan GeliboluLapseki seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yoğun sis nedeniyle geçici olarak askıya alınan Gelibolu Lapseki seferlerinin yeniden başladığını duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün GeliboluLapseki hattındaki seferlerimiz, saat 14.30 itibariyle başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

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