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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 kayıp

İHA

Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 kayıp

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan 2 kişi yüzerek karaya çıkarken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında saat 18.30 sıralarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik botları, aramakurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri, bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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