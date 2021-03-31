

Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor. Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü feribot seferlerinin tümümün iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri şuan için aksamadan devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN

2021-03-31 10:39:09



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