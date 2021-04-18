Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale, Türkiye'de 1'inci oldu



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34'ten 962,98'e yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye'de birinciliğe yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 26 kat artış gösterdi.

Türkiye'nin 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosu 8 Şubat'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan bugüne kadar 26 kat artış gösterdi. 814 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 1016 Nisan haftasında ise 962,98 oldu. Vaka sayısındaki artışın haftalardır hız kesmediği Çanakkale, son rakamlarla birlikte haftalık vaka sayısının en yüksek olduğu kent oldu. Bir önceki hafta Türkiye üçüncüsü olan Çanakkale'nin Türkiye birinciliğine yükselmesi kentte yaşayanları tedirgin etti.

Türkiye´nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 814 Şubat tarihleri arasında 37,61, 1521 Şubat tarihleri arasında 43,76, 2026 Şubat tarihleri arasında 81,51, 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 612 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75'ye, 2027 Mart tarihleri arasında 348,81, 27 Mart2 Nisan tarihleri arasında 546,77, 39 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, kentte 1016 Nisan tarihleri arasında vaka sayısı 962,98 oldu.

SAHİL BANTLARI, PARK VE BAHÇELER KAPATILDI

Çanakkale bir önceki haftaki haftalık vaka sayıları ile Türkiye'de 3'üncü olmuş ve toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler alarak, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar vermişti. Bu doğrultuda park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-04-18 19:54:09



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