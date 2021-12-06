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Çanakkale açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında 5 Aralık saat 14.30 sıralarında 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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