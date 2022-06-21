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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan oldu

İHA

Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan oldu

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün hakkında yapılan iddialar sonucu soruşturmanın selameti açısından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmasıyla boşalan koltuğa, meclis üyeleri arasında yapılan oylama sonucu Harun Arslan Başkan vekilliğine getirildi.
Çanakkale Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün 16.06.2022 tarihli ve 31565 sayılı yazıları doğrultusunda belediye başkan vekili seçimini gerçekleştirmek üzere Çan Belediyesi Meclis Salonunda olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda Bülent Öz’den boşalan koltuğa vekillik etmek için adaylar açıklandı. Açıklanan adaylar, CHP’den Harun Arslan, AK Parti’den Burhan Yıldız, MHP’den Yılmaz Özen ve bağımsız olarak Alparslan Kürşat Çetin, Belediye Başkan Vekilliği görevine aday olduklarını sözlü ve yazılı olarak beyan etmeleriyle Çan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ilk iki oylama sonucu 3/2 lik çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilen 3. oylamada CHP’den Harun Arslan oy çokluğu ile Başkan Vekili olarak göreve seçildi.
Yapılan kapalı usul seçim sonucu Belediye Başkan vekili olarak atanan Harun Arslan, "Öncelikle oylamaya katılarak ve tarafıma teveccüh göstererek Cumhuriyet Halk Partili çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine demokratik bir şekilde oylamaya katılarak kendi hür iradelerini sandığa yansıtan diğer guruplara teşekkür ediyorum. Biz yine burada 15 kişilik Belediye Meclis Üyelerimizle Çan halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalıma sürecimiz Belediye Başkanımızın aklanıp döndüğü güne kadar devam edecek. Belediye başkanımız görevinin başına dönerek şu an gururla aldığımız görevi yine aynı gurur ve yüzümüzün akı ile kendisine iade edeceğimizi hepinizin huzurunda beyan ediyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Çan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti başkanları ve Çan halkı katıldı.

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