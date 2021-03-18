Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol!

"Çanakkale Zaferi’ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde “Çanakkale Dijital Savaş Künyesi” uygulaması hazırlanmıştır.

Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur. Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin bir uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkânı sağlamış olacaktır.

Kampanya çerçevesinde herkesi “Çanakkale Dijital Savaş Künyesini” doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulunuldu.