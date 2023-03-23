İslâm’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği ay olan Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı. Diyanet, oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar için 2023 Ramazan İmsakiyesini paylaştı. İşte, 2023 İmsakiye Takvimi ile Çanakkale sahur vakti ve iftar saati...

Çanakkale iftar vakti: 19:35

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