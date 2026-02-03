Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şarampole devrilen ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Şarampole devrilen ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve hurdaya dönen ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole devrilen araçta can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve hurdaya dönen ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        YOL KENARINDAKİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        Kaza, merkeze bağlı Işıklar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abuzer Karamoçu yönetimindeki ticari taksi sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen otomobilde Karamoçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        tfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

        İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!