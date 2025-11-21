Çanakkale - Konya kaç kilometre? Çanakkale - Konya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Çanakkale’den Konya’ya yapılan yolculuk, seyahat amaçlı olduğunda son derece doyurucudur. İş amaçlı geziler de sıkça bu rota üzerinden yapılır. İki şehir arasındaki yol boyunca tarihi dokular, modern şehirler ve doğal güzellikler bir arada gözlemlenebilir. Peki Çanakkale - Konya mesafe ne kadar?

Çanakkale; özellikle Troya Antik Kenti, Gelibolu Yarımadası ve boğaz manzaraları ile ünlü tarihi önemi yüksek bir şehirdir. Konya ise özellikle Mevlana Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Selçuklu mimarisi ile göze çarpar. Bu popüler iki şehir arasındaki yolculuk, farklı coğrafi ve kültürel deneyimler vadeder. Özellikle yaz ve bahar aylarında tatilciler, doğa ve tarih tutkunları bu rotayı tercih eder. Detayları öğrenerek daha bilinçli bir yolculuk yapabilirsiniz.

ÇANAKKALE - KONYA ARASI KAÇ km?

Çanakkale - Konya kaç km? Çanakkale ile Konya arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 700-730 km civarındadır. Yol güzergâhına ve tercih edilen rotaya göre bu mesafe küçük farklılıklar gösterebilir. Örneğin kiralık araç ya da özel araba ile 10 saate varabilen yolculuk söz konusudur. Ancak yolculuk uçak aracılığı ile yapılacaksa daha kısa sürebilir.