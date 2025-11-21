Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çanakkale - Konya kaç kilometre? Çanakkale - Konya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Çanakkale - Konya kaç kilometre? Çanakkale - Konya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzelliklerle öne çıkan şehri Çanakkale ile İç Anadolu'nun kültürel ve manevi açıdan zengin şehri Konya arasındaki mesafe sıkça merak edilir. Türkiye'nin farklı coğrafyalarını keşfetmek isteyenler için sık tercih edilen bir rota oluşturur. Peki Çanakkale - Konya kaç kilometre, gezilecek yerler ve ulaşım araçları neler? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale - Konya kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale’den Konya’ya yapılan yolculuk, seyahat amaçlı olduğunda son derece doyurucudur. İş amaçlı geziler de sıkça bu rota üzerinden yapılır. İki şehir arasındaki yol boyunca tarihi dokular, modern şehirler ve doğal güzellikler bir arada gözlemlenebilir. Peki Çanakkale - Konya mesafe ne kadar?

        Çanakkale; özellikle Troya Antik Kenti, Gelibolu Yarımadası ve boğaz manzaraları ile ünlü tarihi önemi yüksek bir şehirdir. Konya ise özellikle Mevlana Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Selçuklu mimarisi ile göze çarpar. Bu popüler iki şehir arasındaki yolculuk, farklı coğrafi ve kültürel deneyimler vadeder. Özellikle yaz ve bahar aylarında tatilciler, doğa ve tarih tutkunları bu rotayı tercih eder. Detayları öğrenerek daha bilinçli bir yolculuk yapabilirsiniz.

        ÇANAKKALE - KONYA ARASI KAÇ km?

        Çanakkale - Konya kaç km? Çanakkale ile Konya arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 700-730 km civarındadır. Yol güzergâhına ve tercih edilen rotaya göre bu mesafe küçük farklılıklar gösterebilir. Örneğin kiralık araç ya da özel araba ile 10 saate varabilen yolculuk söz konusudur. Ancak yolculuk uçak aracılığı ile yapılacaksa daha kısa sürebilir.

        ÇANAKKALE - KONYA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Çanakkale - Konya mesafe ne kadar?

        • Kara yolu mesafesi: Yaklaşık 720 kmKuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 580 km

        Kara yolu mesafesi, kullanılan otoyol veya devlet yollarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca yolcuların duruş noktaları, yolculuk tercihleri ve kullandıkları araç da bu süreyi farklılaştırır. Çanakkale ve Konya arasında sık kullanılan rota, ağırlıklı olarak bakımlı yollardan geçer. Yol boyunca ihtiyaç duyduğunuz tabelalar bolca kullanılmıştır. Bu da yolculuğu konforlu kılar.

        ÇANAKKALE - KONYA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Çanakkale - Konya ne kadar sürede gidilir?

        • Özel araç: Ortalama 9-10 saat sürer. Yol boyunca mola vererek manzara ve şehirlerin keyfini çıkarabilirsiniz.
        • Otobüs:Düzenli otobüs seferleriyle yolculuk genellikle 10-11 saat civarında tamamlanır. Duraklama sayısına göre süre değişebilir.
        • Uçak: Çanakkale’de havaalanı olmadığı için en yakın havalimanı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı üzerinden ulaşım sağlanabilir. Aynı şekilde İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Konya Havalimanı’na uçuş yapılabilir. Uçuş süresi yaklaşık 1,5 saat sürer.

        ÇANAKKALE GEZİLECEK YERLER

        • Troya Antik Kenti: Dünyaca ünlü tarihi kalıntılar ve müze alanı olarak beğeni toplar.
        • Gelibolu Yarımadası: Tarihi savaş alanları ve doğa yürüyüşleri için ideal kabul edilir.
        • Çanakkale Boğazı: Manzara ve fotoğraf çekimleri için eşsiz bir nokta olarak göze çarpar.
        • Assos Antik Kenti: Ege’nin tarihi dokusunu hissetmek isteyenler için idealdir.Kaz Dağları: Doğa ve yürüyüş tutkunları için popüler bir bölge olarak geçer.

        KONYA GEZİLECEK YERLER

        • Mevlana Müzesi: Mevlana Celaleddin Rumi’nin türbesi ve yanında müze kompleksi ile beğeni toplar.
        • Alaaddin Tepesi: Şehir merkezinde yer alan tarihi bir tepedir. Özel bir manzara keyfi sunar.
        • İnce Minareli Medrese: Selçuklu döneminden kalma tarihi bir yapıdır.
        • Karatay Medresesi: Çini sanatının önemli örneklerini barındırmasıyla ilk ziyaret edilen yerlerden biridir.
        • Sille Köyü: Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleri ile ünlü bir köy olarak bilinir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?