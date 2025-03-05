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        Haberler Gündem Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

        Çanakkale merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:02
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        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama
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        Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan 77 yaşındaki H.U'yu telefonla arayan şüpheliler kendilerini kamu personeli olarak tanıttı.

        Zanlılar, 5 bilezik, ⁠3 çeyrek altın, ⁠3 parça altın saat kordonu, ⁠2 altın kolye ve 2 çift altın küpeyi H.U'nun evine gelerek aldı.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.U, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Polis, Siirt, Adana, İstanbul ve Kocaeli'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu değerlendirilen H.S. (51) ile Ö.E. (22), ⁠R.Ç. (42), E.A. (50) ve Ö.Ç. (38) yakalandı. Zanlılardan M.P'nin ise farklı bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

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        Adreslerde yapılan aramada 5 SIM kart, 6 cep telefonu ile sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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