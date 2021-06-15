Çanakkale, Cumhuriyetin ilk yıllarında Biga ve Gelibolu sancaklarının kaldırılması ve her ikisinin ortasında bulunan Çanak köyünün il ilan edilmesiyle meydana gelmiştir. 1927 Nüfus sayımında Çanakkale'nin merkez nüfusu sadece 8.500 kişi idi.. Eski çağlarda, Hellespontos ve Dardanelles olarak da adlandırılan ilde 3000 yıldan beri yerleşim olduğu bilinmektedir. Bugün bile kalıntıları bulunan Truva (Troia, Troy) Antik kenti M.Ö 2500 yılında büyük bir depremle yıkılmış ve bölge uzun yıllar Lidyalılarca yönetilmiştir. Milattan önce 336 yılında bölgede en önemli güç haline gelen Pers İmparatorluğu Helenizm'i tüm dünyaya yaymak amacındaki Büyük İskender Granikos Çayı (Biga Çayı) kıyılarında büyük bir bozguna uğratılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde de Karesioğulları Beyliğinin yıkılması ile ilin bugünkü topraklarının büyük bir bölümü ele geçirilmiş, Bizans'ın sayesinde ilin fethi daha da kolaylaşmış ve Boğazlar ile birlikte kontrol Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

ÇANAKKALE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Çanakkale, aynı isimli bir boğaz ile ikiye ayrılmış ve hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan bir şehirdir. Topraklarının çoğu Marmara Bölgesi’ne dahil olsa da Ege Bölgesi’nde kalan yerler de bulunmaktadır. Komşu illeri Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir'dir.

Anadolu'nun en batı noktası olan Baba Burnu ile Türkiye'nin en batı noktası Gökçeada'daki İncirburnu il sınırları içindedir. Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait en büyük adalar olan Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri de Çanakkale'ye bağlıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği 2m’dir.

ÇANAKKELE'DE ULAŞIM

Çanakkale'den diğer şehirlere ulaşım otoyollar ve hava yoluyla sağlanır.

Çanakkale İli'nin toplam karayolları uzunluğu 1 074 km dir. Bunun 543 km.si il yollarına, 531 km.si ise devlet karayollarına aittir.

Çanakkale İlinin karayollarından biri olan 550-04 nolu Çanakkale-İzmir güzergahındaki devlet karayolu, Ege kıyılarını takip ederek Ezine-Ayvacık-Edremit-Ayvalık-Dikili-Aliağa-Foça-Menemen üzerinden İzmir'e ulaşılır. Aynı yol güzergahı Edremit'ten doğuya ayrılarak Çanakkale'yi Balıkesir'e bağlamaktadır.

Diğer bir karayolu ise, Marmara Denizi'nin Güney kıyılarını izleyerek Çanakkale'yi Bursa'ya bağlayan devlet karayolu güzergahı üzerinde bulunan 200-01 ve 2002 no'lu karayolu ilin araç trafiği bakımından en yoğun ve geniş yolunu oluşturmaktadır.

Çanakkale -Ankara güzergahındaki devlet karayolu Lapseki-Biga-Bandırma-Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı üzerinden Ankara'ya ulaşmaktadır.

Çanakkale-İstanbul güzergahında bulunan 550-03 nolu devlet karayolu ise Gelibolu yarımadasının doğu kıyılarını takip ederek Keşan veTekirdağ'a ve daha sonrada İstanbul'a ulaşmaktadır.

İl merkezi ilçelerden; Ayvacık'a 68 km, Bayramiç'e 72 km, Biga'ya 94 km, Bozcaada'ya 58 km, Çan'a 77 km, Eceabat'a 5 km, Ezine'ye 46 km, Gelibolu'ya 34 km, Gökçeada'ya 59 km, Lapseki'ye 34 km ve Yenice ilçesine 100 km uzaklıktadır.

Şehir merkezindeki otobüs terminalinden günün her saatinde ilçelere otobüs ve minibüs seferleri yapılmaktadır. Gökçeada'ya yaz-kış Çanakkale'den ve Kabatepe'den gemi seferleri yapılmakta olup günübirlik dönüş imkanı bulunmaktadır. Bozcaada ile ulaşım Geyikli-Yükyeri iskelesinden sağlanmaktadır.

ÇANAKKALE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Çanakkale ili nüfusu: 541.548'dir. Bu nüfusun %72,9'u şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 9.817 km2'dir. İlde km2'ye 55 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 181’dir.) İlde yıllık nüfus % 0,11 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Gökçeada (% 11,56) - Yenice (-% 0,33)

01 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 12 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 81 mahalle, ayrıca 576 köy bulunmaktadır.

Çanakkale (il merkezi)

Ayvacık

Bayramiç

Biga

Bozcaada

Çan

Eceabat

Ezine

Gelibolu

Gökçeada

Lapseki

Yenice

ÇANAKKALE'NİN PLAKASI: 17

ÇANAKKALE'DE GEZİLECEK YERLER

Çanakkale Troya Müzesi

Bozcaada Kalesi

Troya

Aleksandria Troas Antik Kenti

Kilitbahir Kalesi

Asos

Kaz Dağı (İda Dağı)

Gelibolu Mevlevihanesi

Truva

ÇANAKKALE YÖRESEL YEMEKLERİ

Ovmaç çorbası

Domatesli tarhana çorbası

Tumbi

Ispanak sarması

Çırpma

Melki yemeği

Metez

Patlıcan kapama