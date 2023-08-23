Çanakkale ve İzmir'de orman yangını! Çanakkale'de yangın nerede çıktı, son durum nedir?
Çanakkale ve İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale'de çıkan orman yangını sonucunda belli noktalardaki yerleşim yerleri tahliye edilirken Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Meydana gelen yangılar, "Çanakkale yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, son durum nedir?" Sorularını gündeme getirdi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. İşte Çanakkale ve İzmir yangınında son durum...
Çanakkale Dörtyol köyü yakınlarında ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında bölgede yerleşim yerleri tahliye edilirken, yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerince sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak can ve mal kaybı hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, "Çanakkale yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, son durum nedir?" İşte Çanakkale ve İzmir yangınları hakkında tüm detaylar...
ÇANAKKALE VE İZMİR YANGININDA SON DURUM!
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.
Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
9 YERLEŞİM BÖLGESİNE TAHLİYE
Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
Öte yandan bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi. Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdunda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.
Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.
Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.
Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.
DENİZ ULAŞIMINA YANGIN ENGELİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin tek yöne düşürüldüğü ifade edildi. Bakanlık, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuzda" dedi. Bakanlık, "Saatte 9600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli 'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi' Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti" şeklinde konuştu.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
Şu anda içlerinde en ağırı Çanakkale merkezdeki yangınımız. Damyeri mevkiinde başladı. Birkaç evin olduğu yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetin rüzgarın hızlı yayıldı. Kuş uçuşu 15.1 kilometrelik bir hatta. 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Arkadaşlarımız belli mesafede durdurmaya çalıştılar. Yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki, arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu. An itibariyle 70 km. saatlik rüzgar hızı var. Yüzde 19'luk nem sözkonusu. Bunların hephsi mücadelemizi maalesef güçleştirmekte. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerine odaklamış durumdayız. Kepez Belediyesi başta olmak üzere şu anda sevindirici olan Çanakkale merkezimizi teğet geçer yönde ilerliyor. AFAD koordinasyonu, valilik, orman teşkilatı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bu mücadeleye destek veriyor. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversitesi teyakkuz halinde. Şu anda boşaltılması sözkonusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Şu ana kadar çok şükür can kaybımız sözkonusu değil; ancak mal kalbı, maddi hasar ne kadar şu anda söylemek mümkün değil. İnşallah yangın en kısa zamanda söndürüldükten sonra bu çalışma yapılacak. Hava araçlarımız 8 uçak, 26 helikopter, 180'e yakın arasöz ve iş makinası, 1100 personelle yangına müdahale ediliyor. Orman teşkilatı, valilik, AFAD ve diğer kamu kurumları eşgüdüm içerisinde çalışıyor. Yangının belli aşamasında Tarım Orman Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız bölgeye hareket etti. Ben de bu bilgiyi verme işleminden sonra yola çıkacağım ve arkadaşlarımıza destek olup, yangının söndürülme çalışmalarını yerinde incelemeye çalışacağım. Arkadaşlarımız canla başla yangını söndürmek üzere çalışıyorlar. İnşallah çok uzun sürmeden kontrol altına alınmış oluruz.
Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından yangın bölgesine gitti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ederken, AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce tahliye edildiği, 3 köydeki vatandaşların da tahliyelerinin sürdüğü belirtildi.
Söndürme çalışmaları kapsamında; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden çok sayıda personel ile 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinelerinin görev yaptığı belirtildi.
AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in de bölgeye intikal ettiği, yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
HABERTÜRK YANGIN BÖLGESİNDE: ALEVLER MERKEZE ÇOK YAKIN!
Habertürk muhabiri Ceylan Sever, Çanakkale Radar mevkiinden orman yangınıyla ilgili izlenimlerini aktardı ve alevlerin merkeze çok yaklaştığını şöyle anlattı:
Alevler merkeze, hastaneye ve üniversiteye çok yakın. Yangının en önemli noktası bu. Damyeri mevkiinde meydana geldi bugünkü yangın. Buraya çok yetkili isimler geliyor. Sadece 4 vatandaş dumandan etkilendi. Çanakkale Köprüsü'nden geçtiğimiz andan itibaren Kepez'e gelene kadar kocaman dağ üzerinde kırmızı lavları andıran yangın görüntüsü var. Öğle saatlerinden beri Radar mevkiinde ekiplerinh canla başla mücadelesi devam ediyor. Havada gece görüşlü helikopterler de görev yapıyor. 6 köy tedbir amacıyla boşaltıldı, 3 köy için tahliye tedbiri alındı. Çan ve Çanakkale yolu trafiğe geçici kapatıldı. Birçok ekip müdahale ediyor. Yangın Çanakkale merkezine çok yakın bir noktada. Radar mevkiinde tamamen kırmızı tozpembe bir atmosferde. Merkeze yaklaşık 25 dakikada mesafedeyiz. Üniversite ve hastane merkezde. Bu sebeple oralar boşaltıldı. Köylerden, ahırlardan tahliye edilen hayvanlar hastanenin olduğu boş araziye götürülmüştü. Ancak hastaneye doğru alevlerin geldiği görüldü. Rüzgar ara ara etkisini sürdüroyor. Bir yandan da çam ağaçları olması hasebiyle tehlikeli. Kozalaklar alevler nedeniyle patladıkça sıçrıyor bu da yangının yayılmasına neden oluyor. Tüm birimlere bağlı ekipler jandarma, polis, TOMA, helikopter, belediye, karadaki araçlar hepsi canla başla yangını söndürmek için uğruşıyor. Çanakkale'de ciddi ölçüde çok büyük bir alan yanıyor. Dumandan etraf zor görülüyor. Nefes almakta güçlük çekiliyor. Yangınla mücadele etmek için yukarıda görevli olan ekiplere aşağıda polis kontrol noktasındaki vatandaşlar kasa kasa sular gönderiyor.
RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Çanakkale Köprüsü'nden merkeze doğru yanan ormanlık alanda yanan ağaçlar gelişmiş çam ağaçlar. Bu da kozalakların patladığı anlamına geliyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor. Bu etki alevlerin yönünden de anlaşılabiliyor. Şu an için bir kuruluk sözkonusu değil Çanakkale'de. Hava nemini kaybetmiş değil. Rüzgarlı bir hava var. Bu tehlikeli bir durum. Rüzgar alevlerin bu şekilde büyümesine yol açtı. Kontrol noktasında gördüğüm vatandaşlar oldukça panik haldeydi. Apartmanların arasından geçerken evlerden dağdaki yangının görüldüğünü izledik. Sokaklarda bir kalabalık yok. Yangından dolayı çoğu kişi evine gitmiş durumda. Bölgede görev alan itfaiye personeli şöyle konuştu.
Yangın rüzgarın şiddetiyle büyüdü. Elimizden geleni yapıyoruz ama herşey belli bir yere kadar. Uzun saatlerdir uğraşıyoruz. Şu anda su ikmali yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak bütün çabalarımızla kontrol altına almaya ç alışıyoruz. En kısa sürede diyelim.
BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yangınla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
Bugün saat 12.54’te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.