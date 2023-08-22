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BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Şu anda içlerinde en ağırı Çanakkale merkezdeki yangınımız. Damyeri mevkiinde başladı. Birkaç evin olduğu yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetin rüzgarın hızlı yayıldı. Kuş uçuşu 15.1 kilometrelik bir hatta. 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Arkadaşlarımız belli mesafede durdurmaya çalıştılar. Yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki, arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu. An itibariyle 70 km. saatlik rüzgar hızı var. Yüzde 19'luk nem sözkonusu. Bunların hephsi mücadelemizi maalesef güçleştirmekte. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerine odaklamış durumdayız. Kepez Belediyesi başta olmak üzere şu anda sevindirici olan Çanakkale merkezimizi teğet geçer yönde ilerliyor. AFAD koordinasyonu, valilik, orman teşkilatı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bu mücadeleye destek veriyor. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversitesi teyakkuz halinde. Şu anda boşaltılması sözkonusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Şu ana kadar çok şükür can kaybımız sözkonusu değil; ancak mal kalbı, maddi hasar ne kadar şu anda söylemek mümkün değil. İnşallah yangın en kısa zamanda söndürüldükten sonra bu çalışma yapılacak. Hava araçlarımız 8 uçak, 26 helikopter, 180'e yakın arasöz ve iş makinası, 1100 personelle yangına müdahale ediliyor. Orman teşkilatı, valilik, AFAD ve diğer kamu kurumları eşgüdüm içerisinde çalışıyor. Yangının belli aşamasında Tarım Orman Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız bölgeye hareket etti. Ben de bu bilgiyi verme işleminden sonra yola çıkacağım ve arkadaşlarımıza destek olup, yangının söndürülme çalışmalarını yerinde incelemeye çalışacağım. Arkadaşlarımız canla başla yangını söndürmek üzere çalışıyorlar. İnşallah çok uzun sürmeden kontrol altına alınmış oluruz.

Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından yangın bölgesine gitti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ederken, AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce tahliye edildiği, 3 köydeki vatandaşların da tahliyelerinin sürdüğü belirtildi.

Söndürme çalışmaları kapsamında; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden çok sayıda personel ile 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinelerinin görev yaptığı belirtildi.

AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in de bölgeye intikal ettiği, yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

HABERTÜRK YANGIN BÖLGESİNDE: ALEVLER MERKEZE ÇOK YAKIN!

Habertürk muhabiri Ceylan Sever, Çanakkale Radar mevkiinden orman yangınıyla ilgili izlenimlerini aktardı ve alevlerin merkeze çok yaklaştığını şöyle anlattı:

Alevler merkeze, hastaneye ve üniversiteye çok yakın. Yangının en önemli noktası bu. Damyeri mevkiinde meydana geldi bugünkü yangın. Buraya çok yetkili isimler geliyor. Sadece 4 vatandaş dumandan etkilendi. Çanakkale Köprüsü'nden geçtiğimiz andan itibaren Kepez'e gelene kadar kocaman dağ üzerinde kırmızı lavları andıran yangın görüntüsü var. Öğle saatlerinden beri Radar mevkiinde ekiplerinh canla başla mücadelesi devam ediyor. Havada gece görüşlü helikopterler de görev yapıyor. 6 köy tedbir amacıyla boşaltıldı, 3 köy için tahliye tedbiri alındı. Çan ve Çanakkale yolu trafiğe geçici kapatıldı. Birçok ekip müdahale ediyor. Yangın Çanakkale merkezine çok yakın bir noktada. Radar mevkiinde tamamen kırmızı tozpembe bir atmosferde. Merkeze yaklaşık 25 dakikada mesafedeyiz. Üniversite ve hastane merkezde. Bu sebeple oralar boşaltıldı. Köylerden, ahırlardan tahliye edilen hayvanlar hastanenin olduğu boş araziye götürülmüştü. Ancak hastaneye doğru alevlerin geldiği görüldü. Rüzgar ara ara etkisini sürdüroyor. Bir yandan da çam ağaçları olması hasebiyle tehlikeli. Kozalaklar alevler nedeniyle patladıkça sıçrıyor bu da yangının yayılmasına neden oluyor. Tüm birimlere bağlı ekipler jandarma, polis, TOMA, helikopter, belediye, karadaki araçlar hepsi canla başla yangını söndürmek için uğruşıyor. Çanakkale'de ciddi ölçüde çok büyük bir alan yanıyor. Dumandan etraf zor görülüyor. Nefes almakta güçlük çekiliyor. Yangınla mücadele etmek için yukarıda görevli olan ekiplere aşağıda polis kontrol noktasındaki vatandaşlar kasa kasa sular gönderiyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çanakkale Köprüsü'nden merkeze doğru yanan ormanlık alanda yanan ağaçlar gelişmiş çam ağaçlar. Bu da kozalakların patladığı anlamına geliyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor. Bu etki alevlerin yönünden de anlaşılabiliyor. Şu an için bir kuruluk sözkonusu değil Çanakkale'de. Hava nemini kaybetmiş değil. Rüzgarlı bir hava var. Bu tehlikeli bir durum. Rüzgar alevlerin bu şekilde büyümesine yol açtı. Kontrol noktasında gördüğüm vatandaşlar oldukça panik haldeydi. Apartmanların arasından geçerken evlerden dağdaki yangının görüldüğünü izledik. Sokaklarda bir kalabalık yok. Yangından dolayı çoğu kişi evine gitmiş durumda. Bölgede görev alan itfaiye personeli şöyle konuştu.

Yangın rüzgarın şiddetiyle büyüdü. Elimizden geleni yapıyoruz ama herşey belli bir yere kadar. Uzun saatlerdir uğraşıyoruz. Şu anda su ikmali yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak bütün çabalarımızla kontrol altına almaya ç alışıyoruz. En kısa sürede diyelim.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yangınla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 12.54’te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.