Çanakkale ruhu Türkiye yollarında 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran 2020'de Ankara'dan uğurladığı 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' cepheden günümüze ulaşan savaş objelerini, askerleri betimleyen heykelleri ve çeşitli görsel içeriklerin yansıtıldığı ekranlarıyla ziyaretçilerine adeta o günleri yeniden yaşatıyor.

Büyüleyici atmosferi, dış sesi ve tasarımlarıyla ilgi gören müze tırında koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tüm tedbirler de hassasiyetle alınmış durumda. Ziyaretçi sınırlaması da uygulanan mobil müze aynı anda 10 kişi ağırlıyor.

Özellikle tarihî yarımadaya gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara bu mirası ulaştıran müze Ankara'dan Çanakkale'ye doğru yola çıktığı günden beri 68 ile uğradı ve 79 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin 81 iline 3 Mayıs'a kadar ulaşması hedeflenen müze tırı için ayrıca canakkalemobilmüzesi instagram, facebook ve twitter adresleri de oluşturuldu. Sosyal medya hesapları üzerinden dünyada da farkındalık oluşturan mobil müze tırının şehir şehir gezdiği Türkiye'de 100 bin aktif, 1 milyon dolaylı iletişim kurması bekleniyor.