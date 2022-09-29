Çanakkale Savaşı ne kadar sürdü?

Denizde ve karada iki farklı savaş şeklinde cereyan eden ve İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemeleri sebebiyle gerçekleşen Çanakkale Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Çanakkale Savaşı kaç gün sürdü? İşte, tüm detaylar…
Çanakkale Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?
Gelibolu Yarımadası’nda, deniz ve kara muharebeleri şeklinde gerçekleşen Çanakkale Savaşı; Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir. İstanbul’un işgal edilmesi ve Rusya’ya yardım götürülmesi gibi nedenlerle gerçekleşen Çanakkale Savaşı’nın ilk safhası deniz muharebeleridir. İngiltere ve Fransa’ya ait gemilerden oluşan bir donanma, 1915 yılının Şubat ayında boğaza büyük bir saldırı başlatmıştır. Tüm bu bilgilerden hareketle, Çanakkale Savaşı ne zaman başladı sorusunun cevabı da 19 Şubat 1915 olacaktır.
Çanakkale Savaşı’nın ilk aşaması olan deniz muharebelerinden bir sonuç alamayan İngiliz ve Fransız donanması 18 Mart 1915 tarihinde geri çekilmek zorunda kalmış; deniz muharebesi yerine kara harekât planını devreye sokmuştur.
Bu plan çerçevesinde hazırlanan İtilaf Devletleri; 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’na, Seddülbahir, Kumkale, Beşige, Bolayır ve Arıburnu olmak üzere beş farklı noktadan bir çıkarma yapmışlardır. Seddülbahir ve Arıburnu’nda taarruza geçen İngiliz ve Fransız kuvvetleri Osmanlı savunma hatları karşısında başarılı olamamış ve Gelibolu Yarımadası’nın işgalini gerçekleştirememişlerdir.
Kocatepe ve Conk Bayırı’nda bulunan Anzak kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen taarruzla, Anzak birlikleri de geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Osmanlı savunmasının bir türlü aşılamaması sonucu İtilaf güçleri, çıkarmaya son vermiş ve Gelibolu Yarımadası’nı terk etmek zorunda kalmışlardır.
Çanakkale Savaşı Ne Zaman Bitti?
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan Çanakkale Savaşı 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir. İtilaf Devletleri’nin 7 Aralık 1915 tarihinde aldıkları tahliye kararının neticesinde, İtilaf güçlerine ait olan birliklerin tahliyesi 9 Ocak 1916 tarihinde tamamlanmıştır.
Peki, Çanakkale Savaşı kaç gün sürdü? Deniz ve kara olmak üzere iki ayrı muharebeden meydana gelen Çanakkale Savaşı’nın deniz muharebeleri 28 gün; kara muharebeleri ise 261 gün boyunca sürmüştür.
Çanakkale Savaşı; 1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmesi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Osmanlı Devleti’nin kazanmış olduğu bu zaferle, İstanbul işgal edilememiş, Rusya’nın İtilaf Devletleri’nden beklediği yardım engellenmiştir. Bu durum da hem 1. Dünya Savaşı’nın uzamasına hem de Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin gerçekleşmesine ve Rusya’nın savaş dışı kalmasına zemin hazırlamıştır.
Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi içindeki rolü de oldukça önemlidir. Yıkılmakta olan Osmanlı Devleti’nin böyle bir savaşı kazanması, toplum içindeki milli şuuru yükseltmiş ve Türk Milleti’ne büyük bir moral üstünlüğü kazandırmıştır. Ayrıca Çanakkale Savaşı’nda, Conk Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu’nda görev yapan Mustafa Kemal; buralarda elde ettiği askeri başarılarla ‘’Anafartalar Kahramanı’’ olarak tanınmış ve tarihte, milli bir lider olarak yer almasının en büyük adımını atmıştır.
Ayrıca Çanakkale Savaşı’nın, 1. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşecek olan Türk Kurtuluş Savaşı’na da büyük etkileri olmuştur. Çanakkale Savaşı sonrasında artan milli bilinç; halk nezdinde işgallere karşı güçlü bir direnişin gerçekleşmesini sağlamıştır.
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