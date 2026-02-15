Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşma anlarını anlattı

Şimdilerde Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile nikâh masasına oturmuştu. Roma'da hayatlarını birleştiren çiftin, 2018'de de kızları Mihran dünyaya gelmişti.

Caner Erkin, konuk olduğu bir programda Şükra Ovalı ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Futbolcu, Ovalı'yı ilk defa cilt doktorunda gördüğünü ve tanışabilmek için büyük çaba harcadığını açıkladı.

REKLAM

Caner Erkin, "Doktora gidip 'Bizi mutlaka tanıştır' dedim. Sırf tanışabilmek için 4-5 saat bekledim fakat hiç yüz vermiyordu" diyerek o günü anlattı.

Tanıştıkları gün İstanbul'da büyük bir sel yaşandığını da belirten futbolcu; "Taksiler, arabalar gelmiyordu. Bende VIP, büyük bir araç vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi eve bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin tanışma anını ise şu sözlerle anlattı: "Ben elimi uzattım, Şükran elini uzatmadı. Elim havada kaldı ve sadece 'En büyük Beşiktaş' dedi."