Caner'i kim öldürdü?

Canlı yayında baba Mesut’un evine giden ekip, kuyudan su örneği aldı. Numuneler detaylı inceleme için yetkililere teslim edildi. “Caner o kuyuda mı?” sorusu giderek daha fazla merak uyandırıyor.

CİHAN O GÜN NE YAPTI?

Didem Arslan Yılmaz, kardeş Cihan’dan olay gününü adım adım anlatmasını istedi. “Abini evden çıkarken gördün mü? Uyandırdın mı?” soruları yeniden gündeme taşındı. Cihan’ın cevapları stüdyoda dikkatle takip edildi.

FABRİKA ÇALIŞANLARI SESSİZ Mİ KALIYOR?

Caner’in yanında olan Çetin ve diğer arkadaşlarının suskunluğu dikkat çekti. Didem Hanım, bu kişileri “Vicdanınızla yüzleşin” sözleriyle gerçeği söylemeye davet etti.