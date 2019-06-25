Canevim, bu akşam ekranlara gelen 4. bölümüyle yine dikkatleri üstüne çekti. Canevim'in başrolünde genç oyuncular Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik yer alıyor. Canevim'in son bölümünde Ceylan ile Ömer arasındaki ilişki ağır darbe aldı. Dizinin yeni bölümünde de bu darbenin yankıları sürecek.Canevim 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm özeti haberimizde.

CANEVİM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Kız ne halde biliyor musun?

CANEVİM 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer’in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan’ı perişan eder. Ömer’e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan’a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan’ın, Şevki’nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe’yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe’nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.

CANEVİM OYUNCULARI KİMLER?

Adnan Güler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Canevim'de Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener ve Rıza Akın rol alıyor.