Canikliler Beyliği Kurucusu Kim, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Caniklilere Kim Son Verdi?

Canikliler Beyliği Kurucusu Kim, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Caniklilere Kim Son Verdi?

Canikliler Beyliği kurucusu kim, nerede ve ne zaman kuruldu? Caniklilere kim son verdi? 1243 yılında Moğollar ile gerçekleşen Kösedağ Savaşı'nın sonunda, Anadolu Selçuklu Devleti eski gücünü yitirmiş ve kısa bir süre sonra tarih sahnesinden silinmiştir. Anadolu Selçukluların, gücünü yitirmesi de Anadolu toprakları üzerinde büyük bir otorite boşluğu yaratmış ve buralarda yaşayan Türkmen grupları birer birer bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu siyasi boşluk sebebiyle ortaya çıkan beyliklerden bir tanesi de Canikliler Beyliği'dir. Bir diğer adı da Taceddinoğulları olan Canikliler Beyliği nerede ve ne zaman kuruldu? Canikliler Beyliği kurucusu kimdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İkinci Beylikler Dönemi olarak adlandırılan evrede hüküm sürmüş olan ve tarihi boyunca İlhanlılar, Eretnalılar ve Kadı Burhaneddin olmak üzere farklı güçlere tabi olan Canikliler Beyliği’ne kim son verdi? Canikliler Beyliği özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Canikliler Beyliği Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

Taceddinoğulları ya da Canikoğulları olarak da isimlendirilen Canikliler Beyliği, 1346 yılında Bafra ile Ordu arasını kapsayan bölgede kurulmuştur. Anadolu Selçukluların önce zayıflaması ardından ise yıkılmasının ardından bağımsız bir beylik olarak tarih sahnesine çıkan Canikliler Beyliği, bölgede yer alan Hristiyan unsurlara karşı sınırları korumuş ve yörenin Türkleştirilmesine büyük katkılar sunmuşlardır.

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Canikliler Beyliği Kurucusu

1246 yılında kurulan Canikliler Beyliği’nin kurucusu Taceddin Bey’dir. Her ne kadar Taceddin Bey’in babası olan Doğancık Bey, Niksar ve çevresinde hüküm sürmüş olsa da beyliğin kurucusu olarak Emir Taceddin Bey kabul edilmektedir.

Canikliler Beyliği Kısaca Bilgi

1246 yılında Ordu ile Bafra arasını kapsayan coğrafyada kurulmuş olan Canikliler Beyliği, Taceddin Bey döneminde özellikle Kadı Burhaneddin Devleti ile büyük mücadeleler içine girmiştir. Bu dönemde Canikliler Beyliği, Kadı Burhaneddin’in saldırılarına karşı ülkesinin sınırlarını korumaya çalışsalar da bu dönemde Niksar kaybedilmiştir.

Taceddin Bey’in ölümünden sonra beyliğin tahtına geçen Mahmud Bey, Kadı Burhaneddin’e bağlılığını bildirmiş ve babası döneminde kaybedilen toprakları geri almıştır. Mahmud Bey’den sonra tahta geçen isim ise Alpaslan’dır. Bu dönemde Kadı Burhaneddin ile var olan ilişkiler bozulmuş ve Kadı Burhaneddin ile yapılan bir savaş sırasında Alpaslan öldürülmüştür.

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Canikliler Beyliği’nin tarih sahnesinden silinmesi ise önce 1398 daha sonrasında ise 1427 yılında gerçekleşmiştir.

Canikliler Beyliği Özellikleri

Canikliler Beyliği’nin bir diğer ismi ise Taceddinoğulları Beyliği’dir.

Canikliler Beyliği, Ordu ile Bafra arasında kurulmuştur.

Beyliğin kurucusu Emir Taceddin Bey’dir.

Özellikle Emir Taceddin döneminde, Kadı Burhaneddin Devleti ile büyük mücadeleler içine girilmiştir.

Emir Taceddin Bey, Trabzon Rum İmparatoru Aleksios’un kızı ile evlenmiştir.

Canikliler Beyliği sırasıyla İlhanlılar, Eretnalılar ve Kadı Burhaneddin Devleti’ne tabi olarak varlıklıları sürdürmüşlerdir.

Canikliler Beyliği, Hristiyan olan Trabzon Rumlarına karşı sınırların korunması ve bölgenin Türkleştirilmesi için büyük çaba sarf etmiştir.

Canikliler önce 1398 yılında daha sonra ise 1427 yılında Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmişler ve tarih sahnesinden silinmişlerdir.

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Canikliler Beyliği’ne Kim Son Verdi?

1246 yılında kurulan Canikliler Beyliği, Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır. Kadı Burhaneddin’in Canikliler üzerine çıktığı sefer sırasında ölmesi üzerine Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid 1398 yılında Amasya ve çevresini ele geçirerek, Canikliler Beyliği’ni hakimiyet altına almıştır.

1402 yılına Osmanlar ile Timur arasında gerçekleşen Ankara Savaşı’nın ardından ise Canikliler, Niksar ve çevresini ele geçirerek yeniden bağımsız olmuşlardır. II. Murad dönemine kadar varlığını sürdüren Caniklilerin bir kez daha Osmanlı idaresi altına girmesi ise 1427 yılında gerçekleşmiştir. Anadolu’da birliği sağlamak isteyen II. Murad, Anadolu üzerine sefere çıkmaya karar verince Canikliler, topraklarını Osmanlılara teslim etmeye karar vermişlerdir.

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