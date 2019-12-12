

Yapı Kredi, 75. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yıl boyunca gerçekleştirdiği sergi, konser, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla geçmişten günümüze taşıdığı kültür sanat mirasını sürdürüyor. Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında düzenlenen “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi dün kapılarını sanat severlere açtı.

Usta yazar Sabahattin Ali’nin daha önce hiç sergilenmemiş / yayımlanmamış fotoğraflarından ve mektuplarından oluşan sergi 29 Şubat 2020' tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada ALT’ta ziyaret edilebilecek.

Yazarın sevenleri, ilk kez görülecek fotoğrafların yer aldığı sergiyle fotoğrafları ve mektupları eşliğinde Sabahattin Ali’ye yeniden bakıp onu yeniden keşfedecek. “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi, Sabahattin Ali’nin dünyasına yakından bakarak onu eş ve baba olarak yeniden tanıtıyor.

Sergilenen fotoğraflarla onun aşkı, evliliği ve aile hayatını nasıl yaşadığını büyük samimiyetle gösteriliyor. Sergide sanatseverler, yazarın gezdiği tüm şehirlerde çektiği fotoğraflarla 1930’ların Türkiye’sine de tanıklık ediyor.