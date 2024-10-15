Çankaya Belediyesi'nden çevre eylem planı

Ankara'nın Çankaya Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlıklarına başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, ilçenin iklim değişikliğine dirençli, uyumlu, güvenli, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiye erişebilen bir kent olması planlanıyor.

Bu planla ilçenin enerji tüketimini azaltma, sera gazı emisyonlarını kontrol altına alma ve iklim değişikliğine uyum sağlama hedeflerini oluşturacak.

Eylem planının oluşturulması için Kasım ve Aralık aylarında iç ve dış paydaşlar toplantısına hazırlanan Çankaya, planı STK ve üniversitelerle işbirliği içinde yürütecek.

REKLAM Dört aşamadan oluşan planda, Çankaya'nın enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği etkilerine dair veriler değerlendirilecek. Ardından, etkilenebilirlik, risk, fırsat ve kırılganlık analizleri yapılacak; bu aşamada iklim değişikliğinin ilçedeki potansiyel riskleri ve toplumsal etkileri de belirlenecek. Üçüncü aşama olarak, planın vizyon ve hedefleri net bir şekilde belirlenerek, ilçenin iklim değişikliğiyle mücadelede ulaşmak istediği noktalar tanımlanacak. Son aşamada ise çözümler ve öncelikler belirlenerek, enerji verimliliği ve emisyon azaltımına yönelik eylem stratejileri oluşturulacak.