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        Haberler Gündem Politika Çankaya Belediyesi’nde Alper Taşdelen devri sona mı erecek?

        Çankaya Belediyesi’nde Alper Taşdelen devri sona mı erecek?

        CHP'nin kalesi olarak bilinen Ankara'nın Çankaya ilçesinde kimin belediye başkan adayı olacağı merak konusu oldu. Mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen yerine eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın ismi geçmeye başladı

        yguneri@haberturk.com
        Giriş: 24.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:44
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        Çankaya'da Taşdelen devri sona mı erecek?
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        Yerel seçimlerin yapılmasına 4 aya yakın zaman kalmışken Ankara'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Türkiye’nin en önemli ilçe belediyeleri arasında yer alan Çankaya Belediye Başkanlığı için Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

        Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’ndan istifa edecek olan Candan, Çankaya ilçesine CHP’den belediye başkan adayı olmaya hazırlanıyor.

        İki dönem üst üste CHP’den Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen’in CHP eski genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimler arasında yer aldığını belirten yetkililer, Taşdelen’in üçüncü kez aday gösterilmesinin beklenmediğini ifade ettiler.

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        Çankaya’ya bir kadın adayın gösterilmesinin uygun olacağını da ifade eden CHPliler, Candan’ın Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’ndan istifa etmesinin de bunun bir göstergesi olduğunu dile getirdiler.

        CHP'NİN KALESİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

        Türkiye’nin en büyük ilçe belediyeleri arasında yer alan Çankaya, CHP’nin “kalesi” olarak görülen yerler arasında.

        Bu nedenle çok sayıda CHP’linin aday adayı olması bekleniyor. Ankara’nın tarihi ve doğal değerlerini korumak için verdiği mücadeleler ile tanınan Candan, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sık sık davalık olmasıyla da gündeme geldi.

        Candan, son olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 801 milyon dolar zarar etmesine neden olan ANKAPARK için yaptığı suç duyurularıyla gündeme gelmişti.

        TEZCAN KARAKUŞ CANDAN KİMDİR?

        Tezcan Karakuş Candan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1990–1991 yılında ODTÜ bina bilgisinde yüksek lisansa devam etti. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmalarında yüksek lisansını tamamlayarak Latin Amerika Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimlerinden, doktora dersleri aldı.

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