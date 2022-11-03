Minibüse çarpan TIR çaya devrildi! 1 ölü, 5 yaralı

Faik Emiroğlu idaresindeki pancar yüklü TIR, Çankırı-Kastamonu kara yolu Ilgaz İnköy mevkisinde önünde seyreden Y.T. yönetimindeki minibüse çarparak bariyerleri aşıp Devrez Çayı'na devrildi.
AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TIR ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, TIR sürücüsü Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybederken minibüsteki sürücü Y.T. ile M.P, M.B, A.T. ve O.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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