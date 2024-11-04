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        Çankırı'dan Dubai çikolatasına rakip: Bu da Dubai pidesi ve künefesi

        Dünyada ün salan ve Türkiye'de de son günlerde gündem olan Dubai çikolatasına Çankırı'dan rakip çıktı. Çankırı'da bir restoran işletmecisi, Dubai çikolatasına rakip olarak çikolatalı pide ve künefe yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:27
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        Çankırı'da restoran işletmecisi Servet Sevindim, müşterilerden gelen Dubai çikolatası talepleri sebebiyle, yöresel bir lezzet yapmak istedi.

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        Sevindim, Dubai pidesi ve Dubai künefesi yaptı.

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        Pideyi ve künefeyi Dubai lezzetiyle birleştiren işletme sahibi, müşterilerin beğenisine sudu.

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        Çikolatalı pide ve künefe müşterilerden büyük ilgi görürken, işletme sahibi Servet Sevindim, üretimde kullanılan ürünlerin Türkiye'de üretilmesine rağmen "Dubai" isminin kullanılmasının çılgınlığın yaşanmasına sebep olduğunu söyledi.

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        Dubai isminin pideyi ve künefeyi ön plana çıkardığını söyleyen işletme sahibi Sevindim, "Dubai çikolatası çılgınlığı, tüm dünyada olduğu gibi Çankırı'da da belirli bir boyutlara geldi. Bize gelen çoğu müşterimiz, Dubai çikolatası soruyordu. Bizler de bu talepleri karşılamak amacıyla Dubai künefesi ve Dubai pidesi yaparak müşterilerimize sunduk. Bu yeniliğimizden sonra müşterilerden de olumlu yorumlar aldık. Aslında içerisinde bulunan tüm malzemeler Türkiye'de üretilen ürünler ama Dubai dediğimizde daha da yoğun talep geliyor. Bizler de tüm dünyanın uymuş olduğu Dubai çikolatası çılgınlığına uyarak Dubai pidesi ve Dubai künefesi yaptık. Pidenin ve künefenin içerisine Antep fıstığı, şeker ve çikolata koyarak Dubai tarzına uyduk. Kullanmış olduğumuz tüm malzemeler yerli ve milli ürünlerimiz. Biz bu tatlara farklı isimler kullansak insanlar tarafından tercih edilmez. Fakat Dubai ismi, pideyi ve künefeyi ön plana çıkarttı ve müşterilerden inanılmaz bir şekilde yoğun talep görüyor. Bir Dubai ismi ne kadar önemliymiş, bunu da öğrenmiş olduk" dedi.

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        Künefe sevmemesine rağmen Dubai künefesini sevdiğini söyleyen Yusuf Kekeç, "Daha önce Dubai çikolatasını duymuştum ama Dubai künefesini ve pidesini ilk defa tattım. Benim için çok ilginç deneyimdi. Dubai çikolatasından çok daha güzel. Künefeyi normalde sevmem ama Dubai künefesini çok sevdim. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum, hayrete düştüm" ifadelerini kullandı.

        #dubai çikolatası
        #Çankırı
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