Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada

Kaza bugün saat 00.05 sıralarında Çankırı merkezde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine ardından park halindeki otomobile çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi ise aracın altında kalmaktan sonra anda kurtuldu. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇANKIRI'da yolda yürüyen 2 kişi, kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar sokakta bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı.

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