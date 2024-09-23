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        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada

        ÇANKIRI'da yolda yürüyen 2 kişi, kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:20
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        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
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        ÇANKIRI'da yolda yürüyen 2 kişi, kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar sokakta bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı.

        Kaza bugün saat 00.05 sıralarında Çankırı merkezde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine ardından park halindeki otomobile çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi ise aracın altında kalmaktan sonra anda kurtuldu. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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