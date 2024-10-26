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        Çankırı'da otomobil, takla attı; liseli Yusuf öldü, arkadaşı ağır yaralı

        ÇANKIRI'daotomobilin takla attığı kazada lise öğrencisi Yusuf Ziya Eraslan (17) hayatını kaybetti, arkadaşı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:15
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        Çankırı'da otomobil, takla attı; liseli Yusuf öldü, arkadaşı ağır yaralı
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        ÇANKIRI'daotomobilin takla attığı kazada lise öğrencisi Yusuf Ziya Eraslan (17) hayatını kaybetti, arkadaşı M.H. (18) ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Çankırı-Kastamonu yolu Orhan Saka Spor Salonu önünde meydana geldi. Lise öğrencileri Yusuf Ziya Ersan ve M.H.'nin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çapıp, takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Ziya Ersan'ın kaza yerine hayatını kaybettiği belirlenirken, M.H. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.H.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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