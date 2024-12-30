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        Çankırı'da cip, tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        ÇANKIRI'da cipin park halindeki tankere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:25
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        Çankırı'da cip, tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ÇANKIRI'da cipin park halindeki tankere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabaha karşı Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 18 ABU 279 plakalı cip, yeni çevre yolu kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki 34 DJ 5379 plakalı tankere çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ramazan K. (21), Ömer Faruk Eroğlu (32) ve Mustafa K. (26) yaralandı. Yaralılardan Mustafa K.’ye ayakta müdahale edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Eroğlu, yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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