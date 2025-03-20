Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin girişimlere dönüşmesini destekleyen TÜBİTAK Bigg programıyla bugüne dek 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Çankırı Teknokent'in açılışına katıldı. Törende Çankırı Valisi Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, kurum müdürleri ile yetkililer de yer aldı.

Bakan Kacır, teknoloji ve girişimcilik ekosistemine değer katacak Teknokent'in hayırlı olmasını temenni etti. Son 22 yılda bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Yeni düzende, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında özgün ve yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliği belirleyici bir rol oynuyor. Bu anlayışla, son 22 yılda adeta sıfırdan başlayarak dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştüğü teknoparklarımızın sayısını 2'den 105'e, teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışan girişimlerin sayısını 56'dan 11 bin 500'ün üzerine çıkardık. Kuluçka aşamasındaki girişimlerin pazara açılma ve ölçeklenme sürecinde ihtiyaçlarına cevap veren Teknoloji Geliştirme Merkezlerimizin sayısı 31'e ulaştı. Sayıları 1600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle de firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyonu özümseyerek, katma değer odaklı ürün ve hizmetler sunmalarına katkı veriyoruz" dedi.

'7,2 MİLYAR LİRA FİNANSMANI GİRİŞİM EKOSİSTEMİNE KAZANDIRDIK'

Girişimlerin finansmana erişimine yönelik çalışmalara değinen Bakan Kacır, "Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle, girişimlerimiz için 88 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Ar-Ge teşviklerimizden en üst düzeyde faydalanan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve Teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir bölümünü girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlemelerini yürürlüğe koyduk. Bu adım neticesinde; bugüne kadar, güncel değerle 7,2 milyar lira finansmanı girişim ekosistemine kazandırdık. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin girişimlere dönüşmesini destekleyen TÜBİTAK Bigg programıyla bugüne dek 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme serüvenine dahil ettik" diye konuştu.