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        Başkent EDAŞ Çankırı'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor

        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Çankırı'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:10
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        Başkent EDAŞ Çankırı'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor
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        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Çankırı’da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yaklaşık 148 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk üç ayında Çankırı’da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde çalışmalara imza attı.

        Başkent EDAŞ, Çankırı’da hizmet verdiği 2 bin 88 trafo ve 10 bin 125 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

        Edinilen bilgiye göre, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde toplamda 414 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 62 trafo ve 14 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 630 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

        Müşterilere kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 5 kilometrelik yeni kablo döşeyerek altyapısını güçlendirdi.

        MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

        Şirket yaptığı açıklamada, “Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr web sitesi, ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Çankırı’daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.”

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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