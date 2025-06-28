Çankırı'da kanalın duvarı çöktü; 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde hidroelektrik santraline (HES) su taşıyan kanalın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle su altında kalan 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

İlçeye bağlı Karaömer köyünde bulunan HES kanalının duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Kanaldan taşan sular, tarım arazilerini bastı. Çeltik ekili yaklaşık 250 dönüm tarla su altında kaldı. Yıkılan duvarın tamiri için çalışma başlatıldı.

Bölgede çiftçilik yapan Zeki Dandan, daha önce de taşkın meydana geldiğini belirterek, "Bu HES kuruldu kurulalı buraya zarar veriyor. 2-3 sene önce yine böyle 250 dönüm arazi suyun altında kaldı. Buralar 250-300 dönüm çeltik arazisi, devamlı suyun altında kalıyor. Ben ilaç yapıyordum. Baktım kanal taşmaya başladı, duvar çöktü. İlacını attık, gübresini attık, 'istirahate çekilelim' dedik, gitti" diye konuştu.