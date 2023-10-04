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        Çerkeş'te yasa dışı bahse karşı vatandaşlar uyarıldı

        Çerkeş'te emniyet ekiplerince vatandaşlara "Yasa Dışı Bahse Kırmızı Kart Projesi" anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:19
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        Çerkeş'te yasa dışı bahse karşı vatandaşlar uyarıldı
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        Çerkeş'te emniyet ekiplerince vatandaşlara "Yasa Dışı Bahse Kırmızı Kart Projesi" anlatıldı.

        Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı, kamu kurumları ve iş yerlerine de bilgilendirme afişi asıldı.

        Ekiplerce yapılan bilgilendirmede, yasa dışı bahis oynayanların 36 bin 61 liradan 144 bin 300 liraya kadar idari para cezası, oynatanların ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı kaydedildi.

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