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        Çankırı'da yağmur altında ormanda yiyecek arayan kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

        Çankırı'da fotokapana takılan kızıl geyikler, yağmur altında beslenirken kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:14
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        Çankırı'da yağmur altında ormanda yiyecek arayan kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi
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        Çankırı'da fotokapana takılan kızıl geyikler, yağmur altında beslenirken kayıt altına alındı.

        Yapraklı ve Ilgaz'daki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kızıl geyikleri, yiyecek ararken görüntüledi.

        Kayıtlarda iki geyiğin yağmur altında ormanlık alandaki görüntüleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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