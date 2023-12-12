Korgun'daki öğrenciler il merkezindeki liseleri gezdi

Korgun Ortaokulu öğrencileri il merkezinde bulunan liseleri gezdi.

Korgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde akademik ve sosyal çalışmalar kapsamında öğrenciler, il merkezindeki TOBB Fen Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi ve Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi öğrencilerin çalışmalarına destek olmak ve okullar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen gezide, lise yönetici ve öğretmenleri tarafından öğrencilere bilgi verildi.