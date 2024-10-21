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        Çerkeş'ten kısa kısa

        Polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Özge, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:04
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        Çerkeş'ten kısa kısa
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        Polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Özge, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.

        Özge ile beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'yu makamında ziyaret etti.

        Konukları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Bulgurlu, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

        - Çerkeş'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Beymelik köyü muhtarı Sedat Topçu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Çelenk sunma programının ardından Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, muhtarları makamında kabul ederek günlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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