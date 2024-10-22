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        Orta'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Orta ilçesinde İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:17
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        Orta'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Orta ilçesinde İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında Orta Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il ve ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden ve planlanan yatırımlar, sorunlar, çözüm önerileri, istek ve talepler görüşüldü.

        Vali Taşolar, bir sonraki toplantının Eldivan'da gerçekleştirileceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Programa, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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