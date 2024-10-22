Orta'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Orta ilçesinde İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Orta ilçesinde İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında Orta Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il ve ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden ve planlanan yatırımlar, sorunlar, çözüm önerileri, istek ve talepler görüşüldü.
Vali Taşolar, bir sonraki toplantının Eldivan'da gerçekleştirileceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Programa, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.
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