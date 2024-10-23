Çankırı'da ikram çeşmesinden akan çorba vatandaşın içini ısıttı
Çankırı'da ikram çeşmesinden vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.
Çankırı'da ikram çeşmesinden vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.
Çankırı Belediyesi tarafından Çarşamba Pazarı'na ikram çeşmesi kuruldu.
Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar, çeşmeden akan çorbanın tadına baktı.
Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar Başkan Esen’e teşekkür etti.
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