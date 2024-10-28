Çankırı ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Şabanözü ilçesinde Çarşı Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çankırı ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

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