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        Çankırı, Samsun ve Sinop'ta eğitime kar engeli

        Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:30
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        Çankırı, Samsun ve Sinop'ta eğitime kar engeli
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        Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.

        - Samsun

        Samsun'un Asarcık ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, Asarcık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kademelerde, Havza ilçesinde de taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.

        - Sinop

        Sinop’ta da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

        Bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedilen açıklamada, “İlimizde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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