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        Çankırı'da anne ve kızı 28 yıl sonra birbirlerine kavuştu

        Çankırı'da bir anne ailevi sebeplerden dolayı ayrıldığı kızıyla 28 yıl sonra buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:07 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:18
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        Çankırı'da anne ve kızı 28 yıl sonra birbirlerine kavuştu
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        Çankırı'da bir anne ailevi sebeplerden dolayı ayrıldığı kızıyla 28 yıl sonra buluştu.

        Çankırı'da yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle doğumundan kısa süre sonra kızından ayrılan anne Hatice Gazi, 28 yıldır görmediği evladından haber almak için uğraştı.

        Yıllar sonra kızına kavuşmak için Çankırı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile irtibata geçen anne Gazi, kızının izine ulaştı.

        Sinop'ta yaşayan ve kendisiyle iletişime geçilen evli ve bir çocuk annesi Ayşegül Korkmaz, annesini görmek için Çankırı'ya geldi.

        İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde bir araya gelen anne kız, duygusal anlar yaşadı.

        Anne Hatice Gazi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        Televizyon programlarında insanların kavuştuğunu gördüğünü, kendisinin de kızını aramaya karar verdiğini anlatan Gazi, "Ben de çok heyecanlıyım. Daha önce kızımın hiç fotoğrafını bile görmedim. Buraya gelmeye karar verdim. Sağa sola sordum ama bir şey bulamadım. Komşular, Nüfus Müdürlüğüne gitmemi söylediler. Ben de geldim." diye konuştu.

        Ayşegül Korkmaz da kendisini, babaanne ve halasının büyüttüğünü belirterek, "Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim. Çünkü 28 sene oldu, fotoğrafını bile görmemiştim. Hep sordum, farklı şeyler söylediler. Bundan sonrası için zamana bıraktık, ne olur bilemiyorum. Kırkım bile çıkmamıştı. Babaannemle yaşıyordum. Halam evlendikten sonra 3 yaşında onun yanına geldim, onunla yaşıyordum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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