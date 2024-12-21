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        Çankırı-Ankara kara yolundaki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:29
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        Çankırı-Ankara kara yolundaki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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        Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Çankırı-Ankara kara yolu arasında bulunan 1610 rakımlı Işık Dağı mevkisinde etkili olan sis, rüzgar ve karla karışık yağmur nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Bölgede etkili olan sis, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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