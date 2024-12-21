Çankırı-Ankara kara yolundaki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bölgede etkili olan sis, dron ile görüntülendi.

Çankırı-Ankara kara yolu arasında bulunan 1610 rakımlı Işık Dağı mevkisinde etkili olan sis, rüzgar ve karla karışık yağmur nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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