ÇAKÜ'de Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Veri Analitiği Koordinatörlüğü kuruldu

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Veri Analitiği Koordinatörlüğü kurulduğu bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, dijital çağın gerekliliklerini yerine getirme ve çağdaş eğitim anlayışını bir adım öteye taşıma vizyonuyla önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Yeni yapı ile geleceğin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirmenin ve öğrencilere inovatif eğitim ortamı sunmanın hedeflendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kulanıldı:

"Cumhurbaşkanlığımızın yayımlanan Yapay Zeka Politikasına ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm' projesine paralel olarak kurulan bu yeni birim, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir paydaş olmayı amaçlıyor. Yapay Zeka Eylem Planı doğrultusunda, akademik ve sektörel iş birliklerini artırarak yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak olan birimimizde, üniversitenin yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak daha verimli ve etkili eğitim modelleri oluşturmasına, veri analiziyle karar destek sistemleri geliştirmesine olanak sağlayacak. ÇAKÜ'nün mevcut bilişim altyapısı ve bu alanda faaliyet gösteren bölümleri, koordinatörlüğün hızlı şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlamış gerek insan kaynağı gerekse teknoloji altyapısı bakımından güçlü bir destek sunmuştur."