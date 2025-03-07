Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'nin 2002 yılındaki toplam bütün branşlardaki ihracat rakamı 32 milyar dolar civarındaydı. Bugün sadece tarımsal üretimden dolayı gıda ürünleri ihracatı 32,6 milyar dolara ulaştı." dedi.

Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Çankırı'da, Ilgaz ilçesi Samsun-İstanbul kara yolundaki Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışını yaptıktan sonra Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı, Vali Taşolar ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en kritik, en zorlu coğrafyalarından birinde olduğunu söyledi.

Yumaklı, bu yüzden milli şuurun en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirterek, "Güçlü ülke, güçlü devlet ve güçlü millet olmak bizler için diğer bütün ülkelere nazaran hayati bir önem taşıyor. Dolayısıyla birliğimizin, beraberliğimizin kıymetini her daim bilmek ve devam ettirmek durumundayız." dedi.

Ülkeye 40 yıldır çok şey kaybettiren terör sorununun da gündemden çıkmak üzere olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bütün kurum ve kuruluşlar el ele, omuz omuza verdi, gayret sarf ediyor. Yapılan bu çalışmalarla hepimiz hem ülkemizin terör unsurlarına karşı güvenli hale geldiğini görmüş olacağız hem de yürütülen askeri operasyonların Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'taki terör güçlerinin nefes alamaz duruma getirildiğini de görmüş oluyoruz. Bu konuda kararlılığımızda en ufak bir esnememiz ya da gerilememiz yok. Savunma sanayimizle alakalı geldiğimiz noktanın bugün itibarıyla kendimize güvenimiz, milletimizin kendine güveni hususunda çok özel bir yeri olduğunu söylemem gerekir. Dün ülkemize ekonomik yaptırımlarla ihtiyacımız olanları vermemekle bizleri cezalandıracaklarını düşünenler bugün ülkemizin pırıl pırıl mühendislerinin, genç kardeşlerimizin o üstün çabaları ve gayretleriyle beraber bugün artık bize vermediklerinin çok daha ötesinde milli savunma sanayimizle ilgili ürünleri bizden alır hale gelmiş durumdalar. Elbette bütün bunları topladığımızda terörsüz Türkiye hedefinin bir temenni olmaktan öte bir vakıaya dönüşmüş olduğunu da hepimiz takip ediyoruz, bunun şahidiyiz. İnşallah önümüzdeki günler zarfında daha da netleşecektir bu. Bu süreci akamete uğratmak isteyenler, bunu provoke etmek isteyenler olacaktır. Bunlara, hangi saikle yaparlarsa yapsınlar hiçbir provokasyona ve kötü niyete bizler AK Parti teşkilatları olarak geçit vermeyeceğiz. Geldiğimiz nokta elbette Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, terörsüz bir Türkiye için verilen bir mücadeledir. İnşallah sonuçlarını en güzel şekilde verecek."