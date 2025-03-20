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        Çankırı'da ortaokul öğrencileri lavanta üretimini deneyimledi

        Çankırı'da ortaokul öğrencileri lavanta üretimini yerinde deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:23
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        Çankırı'da ortaokul öğrencileri lavanta üretimini deneyimledi
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        Çankırı'da ortaokul öğrencileri lavanta üretimini yerinde deneyimledi.

        "Okul Vitrinleri Projesi" kapsamında MKE Tophane Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Ziyarette ortaokul öğrencileri, lavanta filizlendirme, lavanta yağı ve lavanta suyu üretimi üzerine uygulamalı etkinlikler gerçekleştirdi.

        Daha sonra okulun kimya laboratuvarında distilasyon makinesi ile lavanta yağı ve hidrosol üretim aşamaları öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

        Üretilen lavanta yağı öğrenciler tarafından şişelenerek hazır hale getirildi.

        Galeri
        Galeri

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