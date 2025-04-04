GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı

Servis otobüsündeki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yaralılardan birinin Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, durumu ağır olan 3 yaralı da Ankara'ya sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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