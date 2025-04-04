GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı servis otobüsü, Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan birinin Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, durumu ağır olan 3 yaralı da Ankara'ya sevk edildi.
Diğer yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Servis otobüsündeki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.
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