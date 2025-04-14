Çankırı'dan kısa kısa

Korgun'da yağmur duası yapıldı.

Karatekin köyünde düzenlenen yağmur duasında Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Kaymakam Ferhat Gür, İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Murat Işık ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Korgun'daki okulların TÜBİTAK Bilim Söyleşileri başvurusu kabul edildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan bilim insanlarını ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ve bilimsel gelişmeleri takip eden vatandaşlar ile buluşturarak dinleyicilerin bilime olan ilgilerini ve bilim iletişimini artırmak, bilim insanlarının öğrencilere kariyer planlaması hususunda rol model olabilmeleri için gerekli zemini oluşturmak ve toplum ile bilim dünyası arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nin düzenlendiği belirtildi.