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        Çankırı'dan kısa kısa

        Korgun'da yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:50
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        Çankırı'dan kısa kısa
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        Korgun'da yağmur duası yapıldı.

        Karatekin köyünde düzenlenen yağmur duasında Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

        Programa, Kaymakam Ferhat Gür, İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Murat Işık ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        - Korgun'daki okulların TÜBİTAK Bilim Söyleşileri başvurusu kabul edildi

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan bilim insanlarını ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ve bilimsel gelişmeleri takip eden vatandaşlar ile buluşturarak dinleyicilerin bilime olan ilgilerini ve bilim iletişimini artırmak, bilim insanlarının öğrencilere kariyer planlaması hususunda rol model olabilmeleri için gerekli zemini oluşturmak ve toplum ile bilim dünyası arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nin düzenlendiği belirtildi.

        Bu kapsamda Korgun Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu "Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma", Korgun Ortaokulu "Giyilebilir Teknolojiler" ve Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi "Çevre ve Çevreyi Koruma" başvurularının kabul edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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