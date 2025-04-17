Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı

        Çankırı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 110 bin sebze fidesinin dağıtıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 110 bin sebze fidesinin dağıtıldığı bildirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) gereği üreticilere destek vermek adına 110 bin sebze fidesinin temin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, İl Müdürlüğü tesislerinde Vali Yardımcısı Burak Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan ve çiftçilerin katılımıyla düzenlenen fide teslim töreninde domates, biber, hıyar ve patlıcan olmak üzere 4 çeşit sebze fidesi dağıtıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!

        Benzer Haberler

        KUZKA'dan tuz sektörü ve yeşil dönüşüm projelerine destek
        KUZKA'dan tuz sektörü ve yeşil dönüşüm projelerine destek
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edi...
        Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edi...
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da ilçe belediyesi GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf ede...
        Çankırı'da ilçe belediyesi GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf ede...
        23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının araç içi kamera görüntüsü ortaya çı...
        23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının araç içi kamera görüntüsü ortaya çı...