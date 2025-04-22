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        Çankırı'da minik öğrenciler 23 Nisan'ı "Dünya Çocukları" temasıyla kutladı

        Çankırı'da minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Dünya Çocukları" temasıyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:05
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        Çankırı'da minik öğrenciler 23 Nisan'ı "Dünya Çocukları" temasıyla kutladı
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        Çankırı'da minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Dünya Çocukları" temasıyla kutladı.

        İl Müftülüğüne bağlı İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından kurs bahçesinde 91 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

        Etkinlikte çocuklar, farklı ülkelerin kültürünü yansıtacak kıyafetler giyerek çeşitli gösteriler sundu.

        Ayrıca palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve kortej yürüyüşü yapıldı.

        Programın sonunda öğrencilere müzik eşliğinde ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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